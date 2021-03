Inter, interrotta striscia Atalanta: in gol da 8 gare consecutive prima di ieri

Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

La grande prestazione difensiva dell’Inter di ieri sera è sottolineata da un altro dato importantissimo. L’Atalanta, infatti, prima della gara di San Siro, arrivava da otto gare consecutive con almeno un gol segnato. Una striscia interrotta proprio dagli uomini di Antonio Conte.

STRISCIA INTERROTTA – Se ce ne fosse ulteriormente bisogno, a glorificare quanto fatto ieri sera dall’Inter contro l’Atalanta, vengono ancora in soccorso i numeri. Dati oggettivi, che vanno chiaramente interpretati. L’ultima partita giocata dall’Atalanta senza trovare la via del gol (prima di ieri) risale a ben dieci giornate fa. Uno 0-0 in casa contro il Genoa di Davide Ballardini. Da allora la squadra di Gian Piero Gasperini è sempre andata in gol nelle sfide contro Udinese, Milan, Lazio, Torino, Cagliari, Napoli, Sampdoria e Crotone. Prima di incontrare il muro eretto dall’Inter. In uno stadio, tra l’altro, dove in questa stagione i bergamaschi avevano già trovato ben tre gol contro il Milan di Stefano Pioli.

RISULTATI IN TRASFERTA – A rafforzare ulteriormente la magistrale prestazione dell’Inter, ci sono anche i numeri in trasferta dell’Atalanta da poter analizzare. Nelle partite giocate fin qui dai bergamaschi lontano dalle mura di casa, solo in un’altra occasione non era arrivato il gol. Contro lo Spezia, uno 0-0 nell’ormai lontano 21 novembre 2020. Da allora gli uomini di Gasperini sono sempre riusciti ad andare in gol in trasferta, fino alla partita di ieri sera. Merito anche delle quindici reti in campionato di Luis Muriel, terzo giocatore nella classifica marcatori alle spalle di Cristiano Ronaldo (20) e Romelu Lukaku (18).