Di Napoli: «Inzaghi grande allenatore. Cessione Lukaku ha rovinato piani»

Lukaku ha lasciato una lacuna che l’arrivo di Dzeko colma solo parzialmente (vedi articolo). Secondo l’ex attaccante Di Napoli, intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, l’Inter di Inzaghi rimane tra le candidate per vincere il titolo, nonostante la partenza del bomber belga.

CANDIDATE PER LA VITTORIA – La Juventus rimane davanti, ma Inter e Napoli possono essere considerate tra le favorite per la vittoria del titolo. A pensarlo è l’ex attaccante e attuale tecnico del Cologno Arturo di Napoli: «Come organico e avendo preso un allenatore vincente, la Juventus rimane quella più accreditata. Anche il Napoli se non fa stravolgimenti è assolutamente in linea per provare a vincere il titolo. Credo che lo sia anche l’Inter. Simone Inzaghi ha fatto grandi cose alla Lazio, è un allenatore preparato, giovane e con grande ambizione. La perdita di Romelu Lukaku e non solo ha rovinato i piani, ma credo che siano queste le squadre che si giocheranno lo scudetto».