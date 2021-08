Lukaku in partenza verso Londra. Sta per iniziare la sua storia al Chelsea

Lukaku lascia l’Inter e si accasa al Chelsea, ormai mancano solo gli ultimi dettagli e poi l’operazione sarà conclusa. Il giocatore è pronto a volare in Inghilterra per diventare un nuovo giocatore dei Blues già in serata.

ADDIO INTER – Romelu Lukaku è in partenza verso l’Inghilterra e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Mancano solo le ultime formalità e poi arriverà anche l’ufficialità a chiudere l’operazione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il giocatore e il suo agente Federico Pastorello (vedi articolo) sono diretti a Londra in questi minuti. Una volta lì l’attaccante completerà gli ultimi step per il cambio di casacca, dicendo addio all’Inter dopo due anni culminati con la conquista dello scudetto. Siamo davvero alle battute finali.