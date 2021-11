Di Marzio: «Inter, arrivano tre giorni determinanti. Spalletti dente avvelenato»

Per Di Marzio arriva un momento fondamentale della stagione dell’Inter, con oggi il Napoli e mercoledì lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Il giornalista, nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, ha valutato anche il ritorno da ex di Spalletti.

SFIDA CHIAVE – Settantadue ore spartiacque per l’Inter, secondo Gianluca Di Marzio: «Prima di questa sera era a sette punti di distacco dalle due in vetta. Vincendo con il Napoli può accorciare contemporaneamente sulle due di testa, con la sconfitta del Milan (vedi articolo). Allargando al confronto con lo Shakhtar Donetsk sono tre giorni determinanti: dovesse vincere darebbe un grande impulso. Però attenzione a Luciano Spalletti che torna da avversario, da ex è un dente avvelenato».