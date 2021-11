Zenga: «Spalletti all’Inter ha fatto un percorso, con tre cose fondamentali»

Zenga ritiene che i tifosi dell’Inter oggi dovranno riconoscere a Spalletti il lavoro fatto dal 2017 al 2019. L’ex portiere, ora allenatore, in collegamento con la trasmissione Sky Calcio Show – L’Originale certifica i risultati del tecnico toscano, atteso dalla prima da ex, in nerazzurro.

HA COSTRUITO ECCOME – Secondo Walter Zenga l’impronta di Luciano Spalletti sull’Inter si nota ancora oggi: «Ha svezzato Lautaro Martinez, ricordiamocelo. Spalletti all’Inter ha fatto un percorso, i mattoncini li ha messi lui. Poi Antonio Conte l’ha portata a vincere il campionato l’anno scorso, ma i mattoncini li ha messi Spalletti con tre cose fondamentali: la qualificazione in Champions League, Marcelo Brozovic schierato davanti alla difesa e lo svezzamento di Lautaro Martinez. Oltre alla gestione del caso Mauro Icardi che tutti ricordiamo. Non vedo perché i tifosi dell’Inter debbano fischiarlo, non ci sarebbe una logica».