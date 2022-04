Di Gregorio, altro clean sheet! Monza batte Benevento 3-0: Serie A vicina

Il Monza ritrova la vittoria e si avvicina addirittura al primo posto, dopo la clamorosa sconfitta del Lecce contro il Vicenza. Di Gregorio non subisce reti e la sua squadra vince 3-0 contro il Benevento. Ora tutto si gioca all’ultima giornata.

VERSO LA PROMOZIONE – Monza più vicino alla Serie A, ma ancora tutto può succedere e si deciderà all’ultima giornata. Importante la vittoria maturata oggi da Michele Di Gregorio e compagni. Il portiere in prestito dall’Inter ha mantenuto ancora una volta la porta inviolata, confermandosi uno dei migliori portieri del campionato. Nel 3-0 finale contro il Benevento, decisive le reti di Dany Mota (doppietta) e Gytjaer. Monza ora al secondo posto in classifica a quota 67 punti, sfruttando anche la clamorosa sconfitta del Lecce in campionato contro il Vicenza per 2-1. Ora la lotta per la promozione in Serie A si fa sempre più intrigante, con il Monza a un solo punto di distanza dal Lecce, ma subito dietro dovrà stare attento a Cremonese e Pisa, rispettivamente a quota 66 e 64 punti.