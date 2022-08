Di Gennaro: «Lukaku non al massimo. Inter, senza equilibrio no Scudetto!»

L’Inter ha vinto alla prima giornata di campionato contro il Lecce 1-2 nel finale. In gol anche Lukaku, ancora però non al top della forma. Le parole di Antonio Di Gennaro su Rai Sport

ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO − Di Gennaro ritiene l’Inter in difficoltà dal punto di vista difensivo: «Lukaku non è ancora al massimo, ci sta per un giocatore di quella stazza. Con Lautaro Martinez si conoscono bene, nonostante lo scorso anno il gioco era più armonioso. L’Inter deve ritrovare equilibrio perché ha subito 11 gol nelle ultime partite. Serve ritrovare compattezza se vuole vincere lo Scudetto. Dumfries? Forte ma ci sono da capire anche le esigenze societarie».