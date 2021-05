Di Gennaro: «Juventus-Inter partita della vita». E scherza sulla grigliata

BIG MATCH – Sabato alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Inter , penultima giornata della Serie A 2020/21. Una gara ininfluente per i nerazzurri , ma dai risvolti possibilmente pesanti per i bianconeri. In caso di sconfitta, infatti, la squadra di Andrea Pirlo saluterebbe quasi matematicamente la prossima Champions League. Secondo Antonio Di Gennaro , sarà lecito attendersi un big match sabato pomeriggio. Ecco le sue parole: «L’Inter giocherà la partita della vita contro la Juventus? Sì, basta vedere quello che è successo ieri con Lautaro Martinez . Che poi è stato sminuito con una specie di grigliata. Spero non fossero ubriachi (ride, ndr)».

