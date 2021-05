Galante – ex difensore dell’Inter -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, commenta le notizie relative al mondo nerazzurro. La base di partenza per la prossima stagione non può non essere Conte in panchina

CICLO VINCENTE – Le voci sull’ambiente nerazzurro non preoccupano Fabio Galante, che chiede solo continuità progettuale: «Dipende un po’ da come la mettono. Da quel che ho capito, gli stipendi non verranno tagliati ma pagati più avanti. In una grande società come l’Inter per prima cosa serve chiarezza nel programmare. Abbiamo vinto lo scudetto dopo tanti anni, ora tutti ci auguriamo che ci sia continuità. E si deve partire dall’allenatore, sperando che Antonio Conte rimanga. Poi si penserà ai giocatori e al resto. Conte non è uno che le manda a dire, l’ha dimostrato con Lautaro Martinez, ma lo fa per il gruppo». Questo il punto di vista di Galante, assolutamente condivisibile.