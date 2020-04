Di Francesco: “Nainggolan dalla Roma all’Inter scelta forzata. Strootman…”

Di Francesco è stato ospite in collegamento con “Sky Sport 24” per il programma “Casa Sky Sport”. L’ex allenatore della Roma ha parlato anche della cessione di Nainggolan e Strootman nell’estate 2018, con il primo che si trasferì all’Inter di Spalletti

IL NINJA DALLA ROMA ALL’INTER – Di seguito le parole di Eusebio Di Francesco: «Radja Nainggolan, Daniele De Rossi e Kevin Strootman era un grande centrocampo. Devo dire che l’anno successivo dopo le cessioni dei Nainggolan e Strootman, ero un po’ pentito. Il primo andò via un po’ per scelta forzata, per tante motivazioni anche interne alla società. Mi è dispiaciuto, perché loro dal punto di vista emotivo per quello che riuscivano a trasmettere anche durante gli allenamenti erano troppo importanti. La capacità di interagire con gli altri e di interpretare al meglio quello che io chiedevo».