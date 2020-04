Bastoni, iniziativa nella lotta al Coronavirus: in palio...

Bastoni, iniziativa nella lotta al Coronavirus: in palio maglia di Inter-Cagliari

Condividi questo articolo

Bastoni protagonista di un’iniziativa legata alla lotta al Coronavirus. Il difensore dell’Inter ne annuncia i dettagli attraverso il proprio account Instagram

INIZIATIVA CORONAVIRUS – Così Alessandro Bastoni: “Anch’io voglio scendere in campo per sostenere gli Ospedali Italiani in questo momento di grande emergenza. Tramite l’ente no-profit @onluslive, potrete aggiudicarvi la mia maglia limited edition, utilizzata nella gara contro il Cagliari, che sarà disponibile nell’asta benefica sul portale di @ebay_it. L’intero ricavato andrà a sostegno dell’Ospedale di Cremona, la mia città di origine”. Di seguito il post del difensore dell’Inter.