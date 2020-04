Chiesa spiega: “Io nel 3-5-2? Posso giocarci! Con Paulo Sousa iniziai cosÃ¬”

Chiesa spiega: “Io nel 3-5-2? Posso giocarci! Con Paulo Sousa iniziai così”

Chiesa è stato ospite di “Casa Sky Sport” in collegamento. L’attaccante esterno della Fiorentina, accostato anche all’Inter, ha risposto a una domanda su un suo possibile impiego nel modulo adottato oggi dai nerazzurri di Conte

EVENTUALITÀ – Così Federico Chiesa: «Come mi troverei da quinto in un 3-5-2? Quest’anno ho giocato più da seconda punta, però io sto dove decide di mettermi il mister. Anche in un ipotetico 3-5-2 posso benissimo giocare e aiutare la mia squadra al meglio. Devo migliorare nel gesto di rientrare e tirare da sinistra. Ho giocato molto più esterno di destra spostandomela sul destro per crossare. Io ho iniziato con mister Paulo Sousa giocando quinto, però giocavamo molto di possesso palla e in fase difensiva ero meno chiamato in causa. In che squadra volevo giocare da bambino? Il mio obiettivo era entrare nel settore giovanile della Fiorentina. Appena sono arrivato a Firenze il mio sogno era esordire con la maglia viola».