Di Chiara: «Mourinho e Sarri maggiore attrattiva, Inzaghi può fare bene»

Inzaghi ha lasciato la Lazio e si è accasato all’Inter, iniziando una nuova fase della sua carriera dopo molti anni trascorsi in biancoceleste. L’ex difensore Di Chiara ha confrontato il neo tecnico nerazzurro con Mourinho e Sarri.



CARATTERE E RISULTATI – In collegamento con “Sportitalia Mercato”, l’ex difensore di Fiorentina e Parma (fra le altre) Alberto di Chiara ha fatto un confronto tra gli allenatori di Roma e Milano: «Al di là della grande rivalità, Maurizio Sarri e José Mourinho costituiscono un’attrattiva maggiore sotto il profilo della personalità. Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono altrettanto bravi e finora hanno fatto molto bene. Credo che a livello concreto possano anche ottenere ottimi risultati in questa stagione. Il Milan è la squadra che secondo me si è mossa meglio finora, ha speso più di tutti».