Lasagna: «Inter alla seconda? Mi porta bene ma durissima, sono Campioni d’Italia»

Lasagna è intervenuto in conferenza stampa e ha analizzato il calendario che dovrà affrontare il suo Hellas Verona nelle prime giornate, soffermandosi sul match contro l’Inter Campione d’Italia.

SECONDA GIORNATA – In conferenza stampa dal ritiro di Fiera di Primiero Kevin Lasagna, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato della seconda giornata di Serie A che vedrà gli scaligeri affrontare l’Inter di Simone Inzaghi: «Il calendario asimmetrico sarà una cosa particolare anche per noi, perché non eravamo abituati. Però dobbiamo pensare partita dopo partita, quindi cambierà poco. Troviamo subito l’Inter. È vero che è una squadra che mi ha sempre portato bene (ha segnato il primo gol in Serie A quando era al Carpi, ndr), ma bisogna ricordarsi che è Campione d’Italia. Sarà una partita molto dura contro di loro». L’incontro andrà in scena a Verona il 29 agosto (vedi calendario).