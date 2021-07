FOTO – Lukaku scherza con LeBron James: «Ti serve una mano?»

Lukaku, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una storia in cui scherza con la leggenda del basket NBA LeBron James.

SPACE JAM – Romelu Lukaku è sempre più a suo agio con il ruolo di star anche fuori dal terreno di gioco. Il bomber belga si sta godendo alcune settimane di riposo prima di riabbracciare l’Inter guidata da Simone Inzaghi. Attraverso i suoi social, Lukaku condivide quotidianamente i migliori momenti della sua vacanza con i tifosi. Ma non solo. Su Instagram ha pubblicato anche una divertente storia in cui scherza con LeBron James. L’asso dei Los Angeles Lakers è protagonista di “Space Jam: New Legends”, film con i Looney Tunes targato Warner Bros. Nella storia si vede Lukaku vestito proprio con la divisa della Tune Squad, la squadra di James nel film (il post originale è della pagina “Bleacher Report Football”). Ad accompagnare l’immagine, le parole ironiche: «Bron, hai bisogno di aiuto?». Di seguito la storia dal profilo Instagram di Lukaku.