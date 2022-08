Di Canio: «Lukaku fa la differenza con lo Spezia ma non nel calcio d’élite»

Paolo Di Canio, su Sky Calcio club, non le manda a dire su Lukaku e la differenza tra il calcio italiano e la Premier League. Il belga dell’Inter, a detta sua, deve migliorare in tanti aspetti

DEVE MIGLIORARE − Di Canio si conferma critico nei confronti di Lukaku: «Sono convinto che Romelu Lukaku sia devastante in tutte queste partite come contro lo Spezia dove è bravo nell’attaccare la profondità e fare la spizzata. Però deve migliorare in tanti altri aspetti. Sono giocate banali, poi nel primo tempo di Inter-Spezia perde cinque palloni elementari. Cioè che gli sbattono sullo stinco. In certe partite pesa tantissimo questo, il belga deve migliorare tanto. Lukaku in Italia fa la differenza ma nel calcio d’élite, ossia la Premier League, no. Qui è devastante perché anche col 70% di fisicità fa la differenza. I suoi 24/25 gol li farà sempre».