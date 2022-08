Acerbi dalla Lazio all’Inter: ultimi dettagli da limare, la situazione

Acerbi è vicino a diventare l’ultimo acquisto dell’Inter per questa sessione di mercato. Per DAZN manca poco per l’accordo fra la Lazio e i nerazzurri sul difensore in uscita dai biancocelesti.

IN ARRIVO – Francesco Acerbi molto probabilmente proseguirà la stagione con la maglia dell’Inter. Secondo quanto affermato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN durante Sunday Night Square, l’acquisto del difensore è a un passo. Ci sono dei dettagli da limare per il prestito, che la Lazio vuole che sia oneroso. C’è già l’accordo col giocatore e Acerbi venerdì potrebbe essere già a disposizione di Simone Inzaghi proprio per Lazio-Inter, la sfida da immediato ex.