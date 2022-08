VIDEO – Napoli-Monza 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Monza, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



UN ALTRO SHOW – Napoli-Monza 4-0 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Un Napoli sontuoso diventa l’unica squadra che tiene il passo dell’Inter, in attesa di Juventus e Napoli. Regge per poco più di mezz’ora il Monza, poi al 35′ un fantastico destro a giro di Khvicha Kvaratskhelia stappa la partita. Gol favoloso quello del georgiano, che si è già preso il pubblico del Maradona. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo contropiede di André Frank Zambo Anguissa, assist sul centro-destra per Victor Osimhen che salta Andrea Ranocchia (poi uscito per un brutto infortunio) e incrocia il raddoppio. Non benissimo nella circostanza Michele Di Gregorio, beffato troppo facilmente. Dopo il gol col destro arriva anche quello col sinistro per Kvaratskhelia, che ubriaca di finte Valentin Antov per il tris al 62′. Il Monza pensa di accorciare col fresco ex Andrea Petagna, appena arrivato proprio da Napoli, ma prima di colpire di testa su corner ha fatto fallo: il VAR annulla. Da angolo, con colpo di testa, segna invece Kim Min-jae al 93′: festa completa per gli azzurri.

Video con gli highlights di Napoli-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.