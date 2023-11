Il derby tra gli Esposito va al fratello della Sampdoria: Spezia KO!

Sampdoria-Spezia finisce 2-1 a Marassi. In campo gli Esposito, tra Sebastiano sponda blucerchiata a Salvatore e Francesco Pio tra gli aquilotti. I due attaccanti sono anche di proprietà dell’Inter.

DOPPIO DERBY − Derby ligure e derby tra gli Esposito a Marassi tra Sampdoria e Spezia. Dal primo minuto Sebastiano Esposito tra le fila blucerchiate, mentre negli aquilotti in campo solo Salvatore, con Francesco Pio inizialmente in panchina. Primo tempo intenso e divertente. Pronti-via e dopo 11′, la Sampdoria passa in vantaggio: Seba Esposito fa sponda per Borini che calcia in porta e sulla traiettoria arriva sottoporta Depaoli per l’1-0. Ma lo Spezia non ci sta e cinque minuti più tardi riesce a pareggiare con Kouda in mischia da calcio piazzato. Bravo l’esterno spezzino a battere l’altro proprietà Inter Filip Stankovic. La seconda parte di primo tempo però è di marca blucerchiata, con la squadra di Pirlo che colpisce due legni in pochi minuti: prima Seba Esposito prende la traversa e poi Borini il palo esterno. Al fischio finale dell’intervallo, Giua espelle Pirlo per proteste. Nella ripresa, in campo anche Francesco Pio che porta gli Esposito in campo a quota tre. Ma al 78′ è ancora Depaoli a rompere l’equilibrio siglando il 2-1 su assist di Vieira. Nel finale, esce Seba Esposito, autore di una grande partita. Il derby di famiglia va al blucerchiato.