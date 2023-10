Del Piero: «Inter più forte non solo nei numeri. Una consapevolezza»

Arrivano anche da Del Piero gli elogi per l’Inter prima in classifica in Serie A. L’ex attaccante della Juventus, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, ha trovato i valori principali della squadra di Inzaghi.

DAVANTI A TUTTI – Così Alessandro Del Piero: «L’Inter è una squadra molto forte, sotto tutti gli aspetti. Convinta, decisa, ha ripreso il percorso dell’anno scorso. È più forte lì davanti, non solo nei numeri ma in generale. L’Inter ha fatto la partita con l’acceleratore pigiato: è vero che fa gol all’81’, ma dopo un quarto d’ora aveva già tre grandi occasioni. Con la consapevolezza che ha perso l’anno scorso dall’Europa e gli accorgimenti che ha fatto, vedi Marcus Thuram che conosco da quando era bambino ed è un ragazzo straordinario, fa la differenza. Poi ha un centrocampo straordinario: quando unisci questi tasselli giochi da squadra campione. Anche se poi non ha vinto né il campionato né la Champions League».