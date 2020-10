Del Piero: “Inter, da Conte un segnale importante. Eriksen? Qualcosa c’è”

Condividi questo articolo

Alessandro Del Piero

Del Piero conosce piuttosto bene Conte, dato che ha condiviso oltre dieci anni di spogliatoio alla Juventus. In collegamento dagli Stati Uniti per “Sky Calcio Club”, l’ex attaccante bianconero ha parlato delle reazioni dell’allenatore dell’Inter così come di Eriksen.

SEGNALI CONFORTANTI – In queste prime giornate dell’Inter si dice che ci siano reazioni diverse da parte di Antonio Conte. Per Alessandro Del Piero questo è vero ma soltanto in parte: «Dico due cose. Siamo a inizio stagione e la campagna acquisti dell’Inter non è male. Cioè: la rosa dell’Inter non è male. Poi è il secondo anno, ha un anno di maturazione nel senso che dentro la società si creano certi equilibri e sensazioni positive. Al secondo anno tutto deve andare a migliorare, al di là di tutto penso che si siano ritrovati assieme per andare avanti. Questo è un segnale importante, che Conte sta dando in campo. L’Inter ha grandissime potenzialità, lui penso lo sappia e deve farle uscire per trovare i risultati. Christian Eriksen? Se Conte ci crede e lo fa giocare c’è un motivo. Nicolò Barella, di gamba, si sposa meglio con l’intensità che Conte chiede alla sua squadra. Però da Eriksen si vede qualcosa in ottica futura».