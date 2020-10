Di Gennaro: “Barella di livello europeo. Lautaro Martinez, mancanza”

Antonio Di Gennaro

Di Gennaro ha parlato di Barella e Lautaro Martinez durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2. L’ex centrocampista ha elogiato il primo, mentre sul secondo ha espresso qualche perplessità di rendimento.

SOSTITUZIONE CONTESTATA – Antonio Di Gennaro prova a valutare il nervosismo di Lautaro Martinez dopo il cambio: «Non so se per quella mancata cessione al Barcellona, però non è il giocatore che abbiamo visto l’anno scorso. Forse è anche mancanza di condizione, però lui e Romelu Lukaku sono due attaccanti complementari. Nicolò Barella è un giocatore di livello proprio europeo. Ha le caratteristiche di inserimento con la palla, deve migliorare quello senza palla ma ha dinamismo. Poi ha grande energia verso i compagni: un giocatore fantastico».