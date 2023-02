De Paola: «Inter, il passaggio del turno vale 20 milioni! Per Mkhitaryan fuori uno»

De Paola fa i conti in tasca all’Inter per quanto riguarda la Champions League, individuando la cifra in arrivo in caso di passaggio del turno col Porto. In vista della partita di oggi non vede Mkhitaryan fuori dalla formazione di Inzaghi.

MOMENTO CHIAVE – Così Paolo De Paola, da Calcio Weekend su Sportitalia, in relazione al ritorno degli ottavi di Champions League per l’Inter: «Sarà più insidiosa, però il Porto è un osso duro per qualsiasi squadra. Ne sanno qualcosa le squadre italiane, che spesso ha eliminato negli ultimi anni. Vale venti milioni il passaggio di questo turno per l’Inter. Henrikh Mkhitaryan in queste condizioni come fai a toglierlo? Un giocatore sarà sacrificato: Nicolò Barella no, quindi resta Marcelo Brozovic. Hakan Calhanoglu inserito in questo ruolo nuovo è ancora meglio, ormai eccezionale».