De Ligt altra assenza per Inter-Juventus! Niente Supercoppa per lui

Dopo Federico Chiesa e Juan Cuadrado, anche Matthijs de Ligt non ci sarà per Inter-Juventus di mercoledì. Il difensore olandese è infatti stato espulso nella sfida contro la Roma.

SQUALIFICATO – Salgono a tre le assenze per Massimiliano Allegri in vista di Inter-Juventus di mercoledì. Dopo l’infortunio di Federico Chiesa e il giallo in diffida di Juan Cuadrado, il tecnico bianconero in Supercoppa Italiana dovrà fare a meno anche del difensore Matthijs de Ligt: doppio cartellino giallo ed espulsione per lui nella gara contro la Roma.