Tare: «Lazio alterna grandi prestazioni ad altre che lasciano perplessi»

Tare, dirigente biancoceleste, prima di Lazio-Inter, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato degli stadi chiusi in Serie A e del girone di ritorno.

PRIMA DELLA PARTITA – Tare prima di Lazio-Inter, su DAZN ha parlato così: «Stadi chiusi? Io non vedo la differenza tra l’Inghilterra e l’Italia per quanto riguarda i contagiati. Penso che il greenpass sarebbe stato sufficiente, poi è stato deciso diversamente e ci adeguiamo. Speravo nel buon senso e di vedere gli stadi ancora almeno al 50%. Siamo una squadra strana, alterniamo grandi prestazioni ad altre che lasciano perplesso come l’ultima in casa, già sotto di due gol in pochi minuti. L’esperienza mi ha insegnato a restare calmo, analizzare e lavorare per uscirne. So che arriverà, non so quando. Girone di ritorno? Sarà difficile. Dobbiamo dare il massimo. In allenamento ora vediamo finalmente che la squadra ha capito l’idea di Sarri, anche se poi la domenica assistiamo a black-out inspiegabili».