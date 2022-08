De Grandis: «All’Inter manca la leggerezza del Milan. Acerbi? Non rivendibile»

De Grandis ha parlato a Sky Sport di Acerbi, uno dei nomi valutati dall’Inter per la difesa (vedi articolo). Il giornalista ha anche messo a confronto i nerazzurri col Milan, che a suo dire parte con un vantaggio.

IL PARAGONE – Questa l’analisi di Stefano De Grandis: «Cosa manca all’Inter? Forse la leggerezza che ha il Milan. Mi sembra che sia un pochino attorcigliata su se stessa, è forte ma non gioca con la spensieratezza dell’anno scorso. E manca Ivan Perisic. Francesco Acerbi ancora fermo? Devi andare a prendere un giocatore che ha trentaquattro anni e ovviamente non puoi rivendere. Considera che alla Lazio, quando l’aveva preso a dieci milioni dal Sassuolo, Igli Tare era perplesso perché sapeva che non l’avrebbe rivenduto a di più».