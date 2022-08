Biasin: «San Siro sempre sold out. Pensateci prima del nuovo stadio… nel 2079»

Biasin ha sottolineato la passione sia dei tifosi dell’Inter, che di quelli del Milan, con un San Siro sempre tutto esaurito. Il giornalista di fede nerazzurra ha aggiunto come questo sia un fattore da considerare, prima di iniziare i lavori per il nuovo stadio.

TUTTO ESAURITO – San Siro si avvia verso il tutto esaurito per Inter-Spezia. Non una novità in casa nerazzurra, come ha voluto sottolineare il giornalista Fabrizio Biasin. Che, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ha usato la notizia per collegarsi alla questione relativa al nuovo stadio: “Per la sfida contro lo Spezia è previsto il tutto esaurito. Quest’anno San Siro rischia di esserlo sempre tra Inter e Milan. Quindi pensateci quando darete il via ai lavori per il nuovo stadio nel 2079“.