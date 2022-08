Acerbi più credibile di Akanji, ma per l’Inter c’è un ostacolo su entrambi – Sky

Acerbi e Akanji sono i due nomi valutati dall’Inter per completare la difesa, ossia sostituire numericamente Ranocchia come chiesto da Inzaghi. Marchetti, su Sky Sport 24, sembra dare un leggero vantaggio al centrale in uscita dalla Lazio. Ma ci sono dubbi per entrambe le trattative.

STRADA TORTUOSA – Luca Marchetti aggiorna sulle operazioni in entrata: «L’Inter ha bisogno di un difensore. Il discorso Manuel Akanji è un po’ più complicato ma solo perché serve l’OK di Steven Zhang, non scontato pur dopo la cessione di Cesare Casadei anche se la cifra è bassa. L’alternativa più credibile è Francesco Acerbi: l’Inter vorrebbe prenderlo in prestito, ma la Lazio al momento non l’ha messo sul mercato con questa formula. Akanji oggi lo metto per ultimo, non per indice di gradimento ma perché l’Inter deve spendere dei soldi e difficilmente arriverà l’OK della proprietà. Japhet Tanganga è un giocatore che il Tottenham darebbe, preferibilmente in prestito con obbligo, ma serve un’alternativa a Stefan de Vrij».