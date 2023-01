De Grandis: «Inter, Lukaku importante. Scudetto? Difficile credere se…»

Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter e delle possibilità per la squadra nerazzurra di rimontare il Napoli nella corsa scudetto.

SCUDETTO – Queste le parole di Stefano De Grandis sull’Inter, negli studi di Sky Sport 24. «Brozovic l’anno scorso è stato fondamentale quando l’Inter ha perso il treno scudetto l’ha fatto perché le è mancato il regista. Quest’anno con Calhanoglu, che ha giocato bene da centrale, l’Inter si è mossa bene. Lukaku è importante, Inzaghi lo ha voluto a ogni costo. L’Inter aveva in mano Dybala, ma lui non voleva Dybala, voleva Lukaku perché pensava che fosse il giocatore più importante per l’Inter. Non lo è stato fino ad adesso, ma io penso che lo possa essere. Non so se subito, dovendo smaltire le scorie, la fatica psicologica, la delusione del Mondiale. Non so se subito Romelu sarà importante, però a gioco lungo penso di sì. È chiaro che su una frase di quelle un po’ standardizzate di Inzaghi sul fatto che ci sono tanti punti a disposizione e crede nello scudetto è difficile credere nello scudetto se non batti subito il Napoli. L’Inter è a -11, quindi devi andare a -8 e poi sperare. Se pareggi resti a -11, puoi credere come atto di fede…».