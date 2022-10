De Grandis: «Dzeko-Milenkovic, il mio punto di vedere. Un presupposto»

Stefano De Grandis ha parlato del contrasto tra Edin Dzeko e Nikola Milenkovic nell’azione che ha portato al gol del 3-4 dell’Inter contro la Fiorentina.

PRESUPPOSTO – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di De Grandis sul contrasto tra Edin Dzeko e Nikola Milenkovic nell’azione che ha portato al gol decisivo del 3-4 dell’Inter in casa della Fiorentina. «Secondo il mio punto di vedere, quello di Dzeko è sempre fallo perché io parto sempre da un presupposto: chi la prenderebbe la palla senza intervento di Dzeko? La prenderebbe Milenkovic. Dal punto di vista regolamentare, se Dzeko non spinge, la palla la prende Milenkovic. Per me, è fallo».