VIDEO – Fiorentina-Inter Primavera 0-1: gol e highlights della partita

L’Inter di Cristian Chivu è riuscita a trovare i primi tre punti in campionato (vedi tabellino). I nerazzurri vincono 0-1 in casa della Fiorentina e possono finalmente respirare. A regalare i tre punti ai nerazzurri è Iliev al 76′, servito da Pio Esposito. Adesso per i nerazzurri è tempo di UEFA Youth League. Il prossimo impegno è il match contro il Viktoria Plzen, in programma il 26 ottobre alle ore 14. Nel frattempo, ecco gli highlights della vittoria contro la Fiorentina, pubblicati dal club nerazzurro sul proprio canale Youtube

