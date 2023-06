De Grandis: «Dumfries stagione in chiaroscuro, Koulibaly…»

In difesa ci saranno cambiamenti per l’Inter, come ce ne sono stati in questa stagione. Stefano De Grandis giudica la stagione di Denzel Dumfries e si fa domande sull’arrivo eventuale di Kalidou Koulibaly su Sky Sport.

DIFESA – Stefano De Grandis commenta: «Denzel Dumfries ha vissuto una stagione in chiaroscuro. Nella prima parte ha faticato molto, perché con Skriniar in difesa il posto sulla fascia veniva dato a Darmian. Senza lo slovacco Darmian è diventato difensore e Dumfries si è ripreso nella seconda parte dell’anno. Koulibaly lo vedo al centro, Acerbi scalerebbe a sinistra in caso di arrivo del senegalese, non so quale soluzione per l’Inter».