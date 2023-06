Marchetti: «Inter in pole position per Lukaku e Koulibaly. Motivo»

Luca Marchetti ha commentato le possibilità che l’Inter può avere di acquistare Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly su Sky Sport. Tutto dipende da un aspetto.

POLE – Marchetti spiega le trattative: «Per chiedere giocatori in prestito si va negli ultimi giorni aldilà della volontà del giocatore o no. Per strappare le mgiliori condizioni possibili. Quella del Chelsea è particolare perché ha tanti giocatori in esubero. Se c’è già un sì virtuale di Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku è molto importante per l’Inter essersi mossi per primi. I blues prima risolvono i problemi di abbondanza e meglio è. Per quanto riguarda l’ingaggio c’è un problema. Il club nerazzurro si aspetta il contributo del Chelsea almeno per il senegalese che prende uno stipendio molto alto, non sostenibile da una proprietà che non può spendere senza curarsi delle conseguenze economiche. L’Inter rimane quindi in pole position per Lukaku e Koulibaly».