De Grandis dubbioso su Dybala-Lukaku all’Inter: «Marotta pensava che…»

De Grandis non è convintissimo della strategia di Marotta per l’attacco dell’Inter. Il giornalista di Sky Sport, nel corso di “Sport 24 Today” su Sky Sport 24, mostra tutti i suoi dubbi sull’ipotetica coppia Dybala-Lukaku in maglia nerazzurra

COPPIA MA TRIO – Il ritorno di Romelu Lukaku (vedi aggiornamento) all’Inter, che nel frattempo non sembra voler rinunciare all’attacco argentino, non convince Stefano De Grandis: «Io non penso… Beppe Marotta ha messo in piedi l’affare Paulo Dybala perché forse pensava sarebbe andato via Lautaro Martinez. Posso fare coppia ma mi sembra strano, nel momento in cui bisogna dare un tetto agli ingaggi e non appesantire troppo il bilancio, che si faccia una rosa con così tanti attaccanti. In rosa ci sono ancora Alexis Sanchez – che andrà via sicuramente – ma anche Edin Dzeko e Joaquin Correa. Non mi libererei di Dzeko, che può anche rimanere se non arrivano tutti e due. Se arrivano entrambi, diventa difficile gestire tutti questi grandi attaccanti…». Questo il pensiero di De Grandis, che considera insostenibile un attacco così pesante per l’Inter.