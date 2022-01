De Grandis: «Derby? Ultima spiaggia per il Milan. E su Caicedo vi dico…»

L’Inter ha chiuso il suo mercato invernale con due botti: Robin Gosens e Felipe Caicedo. Due colpi utili sia per l’immediato ma anche per il futuro, visto l’esterno tedesco arrivato dall’Atalanta. Ecco il pensiero di Stefano De Grandis a Sky Sport.

DERBY – E’ ovviamente anche la settimana del derby. Sabato prossimo infatti si gioca Inter-Milan che mette in palio non solo l’onore per la stracittadina ma anche una buona fetta di scudetto. Ecco il pensiero di De Grandis. «Derby è l’ultima carta buona per tenere aperto il discorso scudetto. Caicedo? E’ prezioso sia a gara in corso sia per rimpiazzare Lautaro Martinez sia Dzeko dal 1′ minuto. A differenza della Lazio, qui ci sono tanti campioni ed è più volenteroso ad accettare questo ruolo di riserva. L’anno scorso l’Inter ha vinto il derby ed è andata in fuga e il Milan, come lo stesso Pioli ha detto, non vuole che succeda di nuovo».