Inter, svolta nell’affare Scamacca? Lucca subito al Sassuolo − Sportitalia

Il Sassuolo ha deciso di affondare il colpo su Lorenzo Lucca, giocatore in forza al Pisa. I nero verdi lo prenderanno immediatamente. Il futuro di Scamacca è sempre più legato all’Inter

COLPO − Svolta sul fronte Scamacca-Inter, con il Sassuolo che ha deciso di affondare il colpo per assicurarsi il centravanti del Pisa Lorenzo Lucca. Come riporta Michele Criscitiello di Sportitalia, il club emiliano non vuole aspettare in estate per chiudere l’affare Lucca. Il giocatore sarà preso sin da subito e con il trasferimento che si può concretizzare già nella giornata di domani. C’è stata una rottura tra l’entourage del giocatore e il club toscano. Il futuro, dunque, di Scamacca sembra essere sempre più lontano da Sassuolo. L’Inter lo aspetta per l’estate.