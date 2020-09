De Grandis: “Conte ha sempre chiesto Vidal, ma all’Inter ora in tanti”

Stefano De Grandis

Conte ha finalmente avuto il rinforzo che tanto chiedeva: Vidal, da stasera a Milano. Stefano De Grandis, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha però fatto notare come all’Inter ora ci sia abbondanza a centrocampo.

QUANTI ESCONO? – Stefano De Grandis vede un centrocampo dell’Inter troppo folto: «Antonio Conte ha sempre chiesto Arturo Vidal, quindi se un allenatore vuole un giocatore tu glielo porti ed è giusto per definizione. Però se Vidal è un centrocampista offensivo, quasi un trequartista, l’Inter ne ha tanti: Stefano Sensi ha giocato in quella posizione, c’è Christian Eriksen, Radja Nainggolan è quasi lo stesso tipo di giocatore. Ci può essere abbondanza in quel ruolo per l’Inter, però Conte lo ritiene importante».