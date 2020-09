Vidal replica a Messi: “Extraterrestre! Mi manchi già, ci vediamo presto”

Arturo Vidal

Vidal fortifica l’amicizia con Messi, che questa sera gli ha dedicato un post di saluto (vedi articolo). Il nuovo centrocampista dell’Inter, in risposta al fuoriclasse argentino del Barcellona, ha riempito di elogi il numero 10 blaugrana e gli ha augurato un pronto ritrovo.

SALUTO FRA AMICI – Scambio di battute via Instagram tra Lionel Messi e Arturo Vidal. Il nuovo acquisto dell’Inter, arrivato stasera a Milano, ha risposto al commento del suo ormai ex compagno rimasto al Barcellona: “Grazie extraterrestre! Un orgoglio aver giocato con il più grande della storia e grazie mille per la tua amicizia. Già mi manchi. Ci vediamo presto”.