Vidal, l’Inter pagherà un solo bonus: ecco quale e quando. E c’è Darmian – Rai

Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter, che lo ha strappato al Barcellona senza esborso. Venerato – giornalista di “Rai Sport” – spiega in cosa consiste la “promessa” del bonus nerazzurro e annuncia l’imminente arrivo di Darmian

DOPPIO COLPO – L’Inter non verserà nessun indennizzo al Barcellona per il cartellino di Arturo Vidal, appena approdato a Milano. L’operazione prevede un solo bonus, che è pari a un milione di euro in caso di vittoria nerazzurra dello scudetto. Quindi se ne riparlerà a maggio 2021, eventualmente. Il centrocampista cileno nelle prossime ore firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Nel primo anno guadagnerà 5.5 milioni, che diventeranno 6.5 nel secondo anno. Da Parma è in arrivo anche Matteo Darmian a completamento del pacchetto arretrato e laterale. A confermarlo è Ciro Venerato, giornalista di “Rai Sport“.