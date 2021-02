De Grandis: Â«Calabria meglio di Hakimi con la difesa a 4. Skriniar muroÂ»

De Grandis: «Calabria meglio di Hakimi con la difesa a 4. Skriniar muro»

Stefano De Grandis, opinionista di “Sky Sport”, ha analizzato le rose di Inter e Milan, a poche ore dal derby di Milano. In un’ipotetica difesa a 4, tra Hakimi e Calabria, De Grandis prenderebbe Calabria.

ROSE A CONFRONTO – È partito il conto alla rovescia verso il derby di Milano. La partita di domani pomeriggio, a San Siro, rappresenta uno spartiacque fondamentale per la stagione di Inter e Milan. Durante “Sky Saturday Night”, gli opinionisti in studio hanno messo a confronto le rose delle due squadre, in un’ipotetica top undici schierata col 3-5-2. Questa l’opinione di Stefano De Grandis su alcune scelte: «Tra Stefan de Vrij e Alessio Romagnoli mi prendo il primo, uno dei centrali più forti della serie A. Ha senso dell’anticipo ed è il capo della difesa dell’Inter. Tra Achraf Hakimi e Davide Calabria? Il marocchino è di livello internazionale, ma se si giocasse a 4 dietro mi prenderei Calabria. Kessié meglio di Brozovic ma non da regista. Mentre Gianluigi Donnarumma è un gradino sopra Samir Handanovic. Skriniar? L’Inter avrebbe fatto un errore grossolano a cederlo. La difesa nerazzurra è blindata solo attraverso di lui. Se il Milan lascia troppo campo all’Inter in ripartenza sono dolori. Lautaro Martinez? Potrebbe fare molto meglio, anche rispetto alla considerazione generale che ha».