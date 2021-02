Rovella: «Inter-Genoa? Se il mister chiama, sono pronto. Sogno Juventus»

Foto 199439418

Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 acquistato dalla Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, al termine del pareggio all’ultimo respiro contro l’Hellas Verona. Nel prossimo turno di serie A, è in programma Inter-Genoa

SFIDA PERSONALE – Il Genoa ha pareggiato 2-2 contro il Verona, al 93′, grazie ad una rete di Milan Badelj. Tra i protagonisti della sfida del Ferraris, c’è anche Nicolò Rovella, acquistato dalla Juventus nel corso dell’ultima sessioen di calciomercato: «Pareggiare così è un’emozione unica. Un goal all’ultimo fa esultare tutti, è stato molto importante. Quando siamo rimasti in dieci, si è vista la forza del gruppo che ci ha trasmesso il mister. Inter-Genoa? Se il mister deciderà di farmi giocare, io sarò pronto per far vedere le mie qualità, altrimenti andrà bene lo stesso. Io il centrocampista del futuro per la Juventus? Magari. Sicuramente sarebbe un sogno, ma arriverà piano piano. La prima cosa è la salvezza quest’anno, poi il resto si vedrà».