Stefano De Grandis ha parlato dei vari profili che compongono la Nazionale dell’Italia. E uno dei migliori è sicuramente Nicolò Barella. Ecco le sue parole a “Sky Sport” sul centrocampista Campione d’Italia con l’Inter.

MVP – Nicolò Barella non sorprende più nessuno. In due stagioni all’Inter ha spento anche i più scettici, imponendosi come uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Anzi, nell’ultima stagione, dove si laurea Campione d’Italia con l’Inter, il numero 23 diventa addirittura il miglior centrocampista del campionato. E il giornalista Stefano De Grandis si unisce al coro di complimenti per lui, parlando dei calciatori della Nazionale dell’Italia: «Il giocatore più cresciuto? Sicuramente Barella. È passato dal Cagliari all’essere un giocatore di caratura internazionale. È quello con la forbice più larga tra le prospettive iniziali e quello che sta concretizzando».