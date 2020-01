De Biasi: “Eriksen giocatore straordinario, gran qualità. Politano…”

Condividi questo articolo

Eriksen in entrata e Politano in uscita? Possibile. Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell’Albania, ha parlato a “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport delle due operazioni che l’Inter sta provando a fare.

ENTRATA E USCITA – Gianni De Biasi elogia Christian Eriksen e lo promuove per l’Inter: «Giocatore straordinario ovviamente, di grandissima qualità. Grande rifinitore, poi sa trovare anche la via del gol dalla distanza, perché calcia anche i tiri da fermo. Matteo Politano va a giocare in un ruolo dove può esprimersi al meglio, con Antonio Conte il quinto di centrocampo non riesce a farlo».