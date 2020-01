Parisi: “Inter, giusto prendere Eriksen anziché Vidal! Ma così Tonali…”

Parisi – procuratore sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta positivamente i colpi che l’Inter è pronta a regalare a Conte per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. La ciliegina sulla torta è ovviamente Eriksen, da preferire a Vidal. E Tonali?

RIDUZIONE GAP – Per Fabio Parisi gli innesti in arrivo a Milano sono quelli idonei per puntare allo scudetto: «C’è solo l’Inter che sta cercando di competere con la Juventus sul campo. I nerazzurri si sono accorti di essere molto vicini e vogliono chiudere il gap con i bianconeri. Non sarà facile, ma hanno individuato i rinforzi giusti. Gli esterni Ashley Young e Leonardo Spinazzola. A centrocampo Christian Eriksen è un giocatore molto molto importante, ma servirà uno sforzo per portarlo via al Tottenham prima della scadenza. Penso che a breve Eriksen potrà essere a disposizione di Antonio Conte. OK i discorsi tra Arturo Vidal ed Eriksen, ma ci sono anche cinque anni di differenza: i 17 milioni di euro che spenderà per Eriksen hanno un ammortamento diverso per l’Inter rispetto all’operazione Vidal».

SITUAZIONE TONALI – Parisi trasla la sfida bianconerazzurra dal campo al mercato: «Per Sandro Tonali credo sia un testa a testa tra Juventus e Inter, ma bisogna conquistare il calciatore del Brescia con la scelta da fare, poi con Massimo Cellino l’accordo si trova. La pista estera è da scartare, nel conquistare il posto con Nicolò Barella e Stefano Sensi ce la può fare tranquillamente, lottare con i centrocampisti del Liverpool è molto più difficile per un giovane come Tonali. Anche se credo che l’Inter stia facendo un’azione di disturbo come fa sempre la Juventus. Fosse arrivato Vidal, Tonali sarebbe stato un acquisto più concreto, invece con Eriksen diventa meno necessario vista l’età più giovane del danese rispetto al cileno».