D’Aversa ci ripensa: “Non meritavamo di perdere contro Inter e Verona”

D’Aversa si è presentato ai microfoni di SkySport dopo il clamoroso pareggio in rimonta contro il Bologna. L’allenatore torna a commentare i recenti risultati e la sconfitta contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

DA RIMONTA A RIMONTA – Roberto D’Aversa è tornato a parlare della sconfitta contro l’Inter: «Sinceramente l’approccio oggi non è stato dei migliori. Stiamo pagando delle disattenzione, si pensi alle palle inattive. E’ un periodo dove i risultati sono venuti meno, ma a parte un tempo contro la Fiorentina e il primo tempo di oggi, la prestazione c’è sempre stata. Non dobbiamo pensare alla situazione di classifica, ma alle nostre caratteristiche.Se le mettiamo in campo, possiamo giocare alla pari con chiunque, altrimenti andiamo in difficoltà. Nelle sconfitte contro Inter e Verona non meritavamo di perdere, ma quando non c’è un centravanti di ruolo si fa fatica».