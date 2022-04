Damiani: «Radu? Non giocare mai incide. Lui nuovo Gresko? No, reagirà»

Oscar Damiani, agente di Radu, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato del suo assistito, reduce dall’errore che ha portato al 2-1 del Bologna contro l’Inter

ERRORE – Damiani parla a proposito dell’errore di Radu: «Radu? Dagli errori si cresce, può capitare. È successo a Buffon e Donnarumma. Ovviamente col Bologna era una partita importante, questo incide di più. Si deve dire però che uno che non gioca mai che scende in campo nel match decisivo, sente molta pressione addosso. La tensione per un giovane è alta. Si può pensare che se avesse disputato 3-4 gare in questa stagione, mercoledì sarebbe stato più tranquillo».

ABITUDINE – Damiani ritiene che il non giocare possa aver inciso sull’errore: «Non giocare incide? Tantissimo, soprattutto se sei un portiere. L’allenamento è una cosa, la partita un’altra. Quel pallone è rimbalzato male, forse poteva calciarlo di destro. Anche in passato l’Inter si era ritrovata nella medesima situazione. Ricorda Padelli? Non era scarso, ma la disabitudine al gioco può influenzare le prestazioni. Nuovo Gresko? No, reagirà già dalla partita di Udine, se dovesse giocare».

FUTURO – Damiani, infine, parla del futuro del suo assistito: «Probabilmente le strade con l’Inter si separeranno. I nerazzurri, da oltre un anno, hanno già preso una scelta che prevede l’ingaggio di Onana. Anche questo psicologicamente non aiuta. Non devono essere delle giustificazioni, né si devono cercare delle scuse: il messaggio è che Andrei è molto forte e si rialzerà».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna