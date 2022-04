Arthur recupera per la finale di Coppa Italia? Le ultime sul brasiliano – CdS

L’Inter, dopo il ko contro il Bologna di mercoledì nel recupero della 20′ giornata, va a Udine per ritrovare la vittoria. I nerazzurri devono vincerle tutte per sperare nello scudetto senza ricordare che c’è anche una finale di Coppa Italia contro la Juventus. Nei bianconeri, ci sarà Arthur?

RECUPERO – L’Inter prepara la sfida contro l’Udinese di domenica alle 18 con i nerazzurri che vogliono tornare a vincere e mettere pressione al Milan. Vincere aiuta a vincere e serve tornare a farlo perché poi ci sarà una finale di Coppa Italia da giocare contro i rivali di sempre della Juventus l’11 maggio. Nelle fila dei bianconeri, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, ci potrebbe essere Arthur. Il centrocampista brasiliano infatti ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e sta gradualmente tornado ad allenarsi. Le partite con Venezia e Genoa sono delle tappe per arrivare al massimo della forma contro l’Inter, dunque un pezzo importante recuperato per Max Allegri.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore