Damascelli: «L’Inter sta lucidando il titolo di campione. A parte la maglia»

Per Damascelli ci sono ottime segnalazioni da parte dell’Inter. Il giornalista, in collegamento da Lecce durante La Domenica Sportiva su Rai 2, trova solo un lato negativo: la terza maglia che ha debuttato sabato.

ANCORA AI VERTICI – Tony Damascelli commenta quanto fatto vedere nell’ultima settimana: «L’Inter ha perso col Real Madrid, che non ha fatto una grande partita però appena ha potuto ha castigato. Negli ultimi venti minuti c’era solo il Real Madrid in campo, la squadra ha subito. Però l’Inter gioca bene, gioca molto fresca: non è ossessiva e ossessionata. Simone Inzaghi fa un lavoro molto interessante, nonostante abbia perso due giocatori come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. L’Inter sta bene, è una squadra che sta lucidando il titolo di campione d’Italia a parte una maglia improbabile (la terza vista all’opera contro il Bologna, ndr)».