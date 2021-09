Inter irritata dalle parole di Commisso: arriverà una replica? – CdS

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter è rimasta irritata dall’attacco immotivato da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso (vedi articolo).

SENZA SENSO – L’Inter non si aspettava un attacco del genere, le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, erano sicuramente evitabili. Non sono state prese ancora posizioni ufficiali, stesso discorso vale per la Juventus, ma non è da escludere oggi una possibile risposta da parte del club. Attenzione, inoltre, a quello che accadrà domani con le dirigenze dei due club che si incroceranno in tribuna. L’irritazione nerazzurra nasce fondamentalmente da un attacco ritenuto immotivato: nessuna regola è stata infranta. Vero è che ci sono state delle dilazioni di pagamento degli stipendi, ma i rinvii delle scadenze sono stati decisi per tutti dalla Federazione.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua