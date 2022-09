Dalmat: «Inter, vittoria che può dare fiducia. Mostrata tanta forza»

Stephane Dalmat ha commentato la vittoria dell’Inter sul Torino, apprezzando il modo in cui è arrivata e sottolineando l’importanza che può avere il gol di Marcelo Brozovic nel finale.

VITTORIA IMPORTANTE – Stephane Dalmat è rimasto molto legato ai colori nerazzurri, dopo la sua passata esperienza all’Inter. Dopo la partita, il centrocampista ha analizzato la vittoria attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Ieri abbiamo sofferto un po’ contro una buona squadra. Alla fine sono arrivati i tre punti e sono i benvenuti. Penso che la squadra ha fatto una partita non bellissima, anche a causa delle pressioni e delle critiche. Ma ha avuto la forza per vincere la partita. Questo può dare ancora più fiducia per il seguito della stagione“.